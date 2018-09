Selvom sommeren i år var så varm, at man (næsten) gik og længtes efter efterår, betyder det ikke, at man er klar til at vinke farvel til sommerens kulør. Vil du bevare og forlænge din brune farve, findes der heldigvis nogle nemme tips og smarte selvbrunere, som let giver et smukt og naturligt resultat.

Nedenfor har skønhedsredaktør Marie Alkestrup samlet otte anbefalinger til dig, som vil være sommerbrun lidt endnu.