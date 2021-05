Sørg for grundig rens

Om du skal have mundbind på eller ej, er det altid vigtigt at huske at rense huden både morgen og aften for at undgå usunde bakterier og tilstoppede porer. Dog må din rens ikke være for skrap, da huden under masken både er i fare for at blive mere sensitiv og udvikle urenheder.

Rens derfor med mild rensemælk eller micellarvand, og afslut med toner, som trækker porerne sammen. Hvis du ved, du skal have mundbindet på i lang tid, er det ekstra vigtigt at få renset huden grundigt før og efter, så du sikrer dig så rent et miljø under mundbindet som muligt. Brug eventuelt en lermaske en til to gange om ugen, hvis du oplever mange tilstoppede porer og mindre urenheder.