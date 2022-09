Sådan strammer du ansigtet op - helt naturligt

Varm op, træn og køl ned. Dette kunne lyde som opskriften på en time i træningscenteret. Det er det i princippet også, men i stedet for kroppen er det her musklerne i ansigtet, der får en omgang. En såkaldt face workout, som foretages i det populære skønhedscenter FaceGym med hovedsæde i London, og som grundet den store efterspørgsel nu har 11 centre i både England og USA.

Træningen af ansigtet giver formentligt lidt mindre sved på panden end en normal stram op-time, da det her er behandleren, som gør arbejdet med særlige massageteknikker og brug af strøm med redskabet FaceGym pro, som begge arbejder på ansigtsmuskulaturen og stimulerer musklerne.

Træn ansigtet

Al denne styrketræning skulle give mere definerede kindben, øget blodgennemstrømning og dermed en mere spændstig hud med en synligt opstrammet ansigtshud til følge. Det er også en af grundene til den store popularitet, da følelsen af en løftet ansigtsmuskulatur indtræder allerede i minutterne efter, at behandleren har sluppet sit tag i dine kinder.

At bruge massage som middel til en smukkere hud er langtfra et nyt koncept, da du for eksempel med den ældgamle tradition inden for ansigtsmassage ved navn japansk lifting kan opnå nogle af de samme resultater. Til gengæld er der noget forfriskende ved tilgangen om at blande træningsprincipper med massage og strøm. Ud over at du kan booke sessioner, kan du også tilkøbe træningsvideoer til hjemmebrug, hvilket gør det lidt nemmere at følge med, hvis du ikke lige kommer forbi et FaceGym.

Herhjemme finder du lignende behandlinger, hvis du ønsker at sende huden i svedig bootcamp. Prøv for eksempel ansigtstræning hos Amazing Space med behandlingen Face workout, hvor man også bruger strøm til at stimulere musklerne samt massage, der udføres med et par gummibolde, som næsten ligner nogle, der burde befinde sig i et fitnesscenter.

Skal det være lidt mildere, kan du også forsøge dig med yoga i form af behandlingen The Ultimate Face Yoga Facial hos klinikken Skin In Mind. Her har Camille Fischer udviklet en 105 minutter lang ansigtsbehandling, hvor der arbejdes med knogler, muskler, bindevæv og lymfer. Undervejs udføres en yogaøvelse, himmelsk ansigtsmassage og akupunktur, med det resultat at huden er tydeligt mere fast, og musklerne føles dejligt afspændte. Pointen med behandlingen er, at ansigtsmuskulaturen skal i balance, og det gøres ved at løsne op for eventuelle spændinger – lidt ligesom med traditionel yoga for kroppen. Efter første session anbefaler Camille, at man holder træningen ved lige med en kortere behandling på kun en time, da ansigtsmusklerne ligesom dem på kroppen har bedst af kontinuerlig træning. Du får også tilsendt en video med en ansigtsyogaøvelse, som nemt kan udføres derhjemme.