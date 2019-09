Vær med til at vælge årets Skønhedsfavoritter 2019

Skønhedsfavoritter Costumes Læserpris 2019

Nu kan du igen være med til at bestemme, hvilke skønhedsprodukter du synes er de absolut bedste.

Skønhedsfavoritter – Costumes Læserpris vil i samarbejde med jer læsere finde årets favoritprodukter inden for en lang række kategorier.

Afstemningen kører fra 4. september – her vil du kunne stemme på dine yndlingsprodukter inden for blandt andet duft, krop, ansigt, makeup og indre skønhed.

Vores tre ekspertdommere har udvalgt de lækreste skønhedsprodukter, men det er dig, der endeligt bestemmer, hvilke produkter der skal vinde!



Vind en goodiebag fyldt med skønhedsprodukter

Når du har gennemført afstemningen, er du automatisk med i konkurrencen en goodiebag fyldt med et udvalg af de bedste skønhedsprodukter til en værdi af minimum 5.000 kr. Puljen er på 1 x 10 stk. goodiebags til en samlet værdi af minimum 50.000 kr.

Vinderne af konkurrencen får direkte besked. Det er en betingelse for at deltage, at du siger ja til at modtage COSTUMEs nyhedsbrev. Nyhedsbrevet sendes dagligt, og du kan til en hver tid afmelde dig via afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet.

Efter produkterne er blevet nomineret, har producenterne betalt et gebyr samt sponsoreret præmier til afstemningen, konkurrencen og præmiepakker til SKØNHEDSFAVORITTER - COSTUMES LÆSERPRIS.