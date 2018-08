Der er tre forskellige grupper af parfumer i kollektionen. ‘The Singles’ har en enkelt note, ‘The Reveries’ består af blandede dufte, mens ‘The Essences’ er mere nuancerede og komplekse.

“Duft er blevet en vigtig del af mode, og vi er glade for at kunne tilbyde et bredt udvalg af unikke dufte med mange forskellige noter. Kunder kan eksperimentere med de forskellige dufte på tværs af de tre grupper for at finde den duft, der passer bedst til dem, og som de kan identificere sig med. Det er som at opbygge en personlig stil, hvilket altid er en sjov og spændende rejse,” fortæller Sara Wallander, Concept Designer for H&M Beauty.

H&M’s 25 parfumer vil være tilgængelige fra 16. august.