Skønhedsredaktøren: Denne balm redder min hud igen og igen

"Langt de fleste af os oplever, at vores hud er mere sensitiv om vinteren. Denne silkebløde balm fra Oio Lab nærmest smelter ind i huden og virker både beroligende, fugtende og beskyttende. Min hud føles næsten altid irriteret, særligt på kinderne, efter en lang dag foran skærmen eller efter et par timer i kulden – og her er balmen min redning, når jeg kommer hjem. Og så kan jeg i øvrigt også anbefale at bruge den som øjenmaske, overnight maske og på tørre læber," siger Costumes Skønhedsredaktør Marie Hindkær.