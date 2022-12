Skønhedsredaktøren: Denne gel får bumsen til at forsvinde – hver gang

"Igennem mine teenage-år døjede jeg en del med hormonelle udbrud - næsten altid i panden. Hvilket uden tvivl ikke blev bedre af den mængde voks jeg gerne smurte i håret hver dag. Om det var det, der kickstartede min interesse for hudpleje skal jeg ikke kunne sige, men ét er sikkert, jeg har efterhånden testet mig igennem min del af spot treatments. Bumserne kan jeg nemlig stadig blive ramt af, selvom jeg er et godt stykke inde i mine 30'ere - og de truer selvfølgelig altid med at poppe frem, når jeg mindst har brug for det.

Men hjælpen (og helten) er nær. Så snart jeg mærker bumsen prikke under huden, dupper jeg den med Rapid relief spot treatment fra Murad både morgen og aften. Den sender bumsen på retur. Hver gang. Gelen er gennemsigtig og trænger fint ind i huden, så du sagtens kan bruge den om dagen med din makeup. Den indeholder 2% salicylsyre, der eksfolierer poren i dybden og som i øvrigt er fedtopløselig, hvilket gør den til en særdeles effektiv ingrediens mod lige netop bumser," siger Costumes skønhedsredaktør Marie Hindkær.