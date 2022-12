Skønhedsredaktøren: Her er masken, der gør din hud babyblød

Amerikanske Drunk Elephant er stadig et forholdsvis nyt beautybrand på de danske (Sephora)hylder, men takket være særligt TikTok har det hurtigt fået sig en stor fanskare. Et af mange stjerneprodukter er Babyfacial – en eksfolierende ansigtsmaske, der indeholder hele 25% AHA (her som et miks af glykolsyre, mælkesyre og citronsyre, der eksfolierer hudens overflade og gør den mere klar) samt 2% BHA (salicylsyre, der eksfolierer porerne i dybden og derved mindsker sandsynligheden for at urenheder og hudorme popper frem). Frugtsyrer er generelt rigtig gode at få ind i din hudplejerutine, hvis du føler, at din hud mangler glød – eller du døjer med tilstoppede porer.

"Tidligere på året var jeg i Paris med Drunk Elephant, og blev introduceret til stort set samtlige produkter i sortimentet. Jeg havde på forhånd hørt en masse godt om Babyfacial, og det var helt klart det produkt jeg glædede mig allermest til at teste på min egen hud. Og jeg blev heldigvis ikke skuffet.

Du kommer den på nyrenset hud, og lader den arbejde i 20 minutter. Hvis du ikke er vant til at bruge frugtsyrer på din hud skal du lade den sidde i omkring 10 minutter i stedet. Den kan føles en anelse prikkende på huden de første par minutter, men det er helt normalt. Jeg renser den derefter af med varmt vand, og giver min hud en MASSE beroligende fugt. Nogle vil måske opleve en smule rødme, men den forsvinder hurtigt – og det vil højst sandsynligt kun være de første gange du bruger den, at du måske vil opleve det," siger skønhedsredaktør Marie Hindkær og fortsætter; "Det er altid enormt tilfredsstillende, når man kan en forskel på huden med det samme – og det kan jeg her. Porerne ved næsen og i panden synes mindre, og huden får en fin og klar glød. Derfor bruger jeg den også gerne som en pre-party maske."

Babyfacial forbedrer hudstrukturen, den mindsker porerne og du vil nok også bemærke at de fine linjer og pigmentering i huden bliver mindre tydelige. Med så gode resultater kan det være fristende at bruge masken flere gange om ugen, men det skal du ikke. Det kan nemlig gå ud over din hudbarriere og skabe mere irritation end gavn. Brug den bare en gang om ugen, og husk altid en solcreme med høj faktor i dagtimerne da AHAs og BHAs gør din hud ekstra sensitiv overfor sollys.