Skønhedsredaktøren: Her er produktet til kun 79 kr. der redder mine læber

Vinter er lig med masser af kulde, regn, vind og et tørt og opvarmet indeklima – en hård kombination for din hud. Også på læberne, hvor huden er endnu tyndere end i resten af ansigtet. Mange kæmper derfor i øjeblikket med tørre eller ligefrem sprukne læber, der kræver en solid omgang T.L.C. Her er skønhedsredaktørens favorit, når det kommer til at få bugt med de tørre læber:

"Lip Balm fra Mario Badescu har for længst opnået kultstatus indenfor skønhedsverdenen, og redder mine læber vinter efter vinter. Med kakaosmør, kokosolie, sheasmør og vitamin E nærer, reparerer og fugter den læberne – og så giver den en fin diskret shine takket være den lækre balm-konsistens. Den fungerer i øvrigt også glimrende på tørre neglebånd, da den hverken fedter eller klistrer," siger Marie Hindkær.