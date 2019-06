Slip for dårlige hårdage med hårstylistens bedste tip

Du vasker altid ansigtet to gange. Hvorfor?

“Første vask opløser alt det, du får på huden i løbet af dagen, makeup og skidt, og så føler jeg, at man først i anden omgang når rigtigt ind til huden og får renset den. Nogle gange renser jeg endda ekstra i dybden med Murads eksfolierende maske Pore extractor pomegranate mask.”

Hvad er din favoritparfume?

“Jeg er blevet helt forelsket i Chanels Coco mademoiselle, som er blevet min voksenduft.”

Hvad gemmer din taske altid på?

“Læbepomader – og flere forskellige slags. Jeg sværger til Mentholatum, men elsker også gennemsigtig balm med lidt farve som Benefits ferskenfarvede Chachabalm.”

Hvordan holder du dig sund?

“For mig er sundhed et raskt sind. Det kommer ikke nødvendigvis af at dyrke sport hele tiden eller at spise den rigtige mad. Man skal starte med at være glad indefra, og det bliver jeg af at lægge telefonen væk og ved at sætte grænser for, hvad jeg ser på Instagram.”