Behandleren vil instruere dig undervejs og sørge for, at du får en pæn og jævn farve på hele kroppen og i ansigtet. Man starter typisk forfra, og dernæst skal siderne af kroppen sprayes. Her løfter man armene op over hovedet, og til sidst vender man rundt og bliver sprayet bagpå. Afslutningsvist bliver håndfladerne tørret af med renseservietter, så man ikke får mørke hænder. Det tager ikke meget mere end 15 minutter, og dernæst må du ikke gå i bad de næste seks timer, så farven har tid til at udvikle sig.

Du kan først se det endelige resultat, når du har været i bad og vasket den let klistrede spraytan-væske af huden. Dog behøver du ikke at gå i bad efter seks timer, hvilket betyder, at du kan få det lavet om aftenen, sove med det på, og først gå i bad næste morgen. Dog giver det ret misfarvede lagner, så du bør ikke sove i dit fineste sengelinned.