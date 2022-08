Stella McCartney lancerer hudplejeserie - og vi elsker den af mange grunde

Alt det din hud har brug for - og intet af det som den ikke har. Filosofien bag Stella McCartneys nye hudplejeserie, Stella by Stella McCartney, er enkel og ligetil – hvilket også kan ses i sortimentet, hvor du blot finder Reset Cleanser, Alter-Care Serum og Restore Cream. Altså 3 produkter i alt.

Den britiske designer var blandt de første, der for alvor satte fokus på både bæredygtighed og dyrevelfærd i modebranchen. Og dette er selvfølgelig også en vigtig del af hudplejen, der både er vegansk og cruelty-free. Alle produkter kommer i genanvendelige poser, der passer ned i de smukke flakoner og i krukken, som er lavet af glas, recycled naturligvis. Pumperne og låg er lavet af genanvendeligt plastik. Det er bestemt også værd at nævne, at produkterne sejles (og altså ikke flyves) til eksempelvis USA for at mindske klimaaftrykket.

Serien har været 3 år undervejs og listen af ingredienser tæller blandt andet squalene – en superfugtgiver, der findes naturligt i huden, men som også kan udvindes fra oliven, hvilket er tilfældet her. Vi kan næsten ikke vente med at få fingrene i serien, der forhåbentligt er ligeså effektiv som den er naturlig og ansvarlig. Slow beauty når det er bedst.

Stella by Stella McCartney kan købes her fra September. Og planlægger du en tur til London er serien også at finde hos Space NK og i Stella McCartney på Old Bond Street.