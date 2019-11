Stephanies simple tip til at mindske mørke rande under øjnene

Hvilken makeup gør dig øjeblikkeligt friskere at se på?

“Macs Strobe cream. Den er så god, fordi den giver tilpas fugt og masser af glød, og det skaber et mere ungdommeligt look. Jeg bruger den både alene eller blander den med en concealer, så concealeren bliver meget mere let og shiny. Og så min brynpen. Jeg har meget allergi, og når øjnene løber eller klør, kan jeg ikke overskue at have mascara på, men når jeg tegner brynene op, bliver øjnene lidt mere markerede, og ansigtet får et løft.”

Hvordan plejer du dit hår?

“Mit krøllede hår bliver hurtigt tørt. Derfor lader jeg altid balsammen blive i håret, og jeg bruger masser af olie i det våde hår. Når håret endeligt er tørt efter badet, får det igen olie i spidserne med en arganolie, som jeg har købt i Normal. Den kostede måske 15-20 kroner, men fungerer rigtigt godt til mit hår.”