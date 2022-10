Stjernefrisøren: Sådan slipper du af med en fedtet hovedbund

Rigtigt mange døjer med hår, der fedter. En fedtet hovedbund skyldes ofte, at du vasker og styler med produkter, der faktisk kun gør problemet værre. Heldigvis kræver det ikke meget, at (måske) komme problemet til livs.

"En af de helt store syndere er sulfat i shampoo. Sulfat går ind og renser hovedbunden for fedtstof, og så kan det godt være, at du føler, dit hår er rent, men i virkeligheden bidrager du bare til at skabe en overproduktion af fedtstof. Olie skal bekæmpes med olie. Brug derfor en oliebaseret shampoo, der hjælper med at genskabe balancen i hovedbunden. Rigtigt mange, som kæmper med en fedtet hovedbund, har det bedst med at vaske håret dagligt, og det kan du sagtens gøre med en oliebaseret shampoo, der arbejder med den naturlige oliebalance og ikke imod," siger Cim Mahony.

Der findes dog flere former for sulfater, og en af dem, du trygt kan bruge, er den meget milde Sodium coco sulfate. Den er naturligt udvundet fra kokosolie og har ikke en udtørrende effekt som SL-sulfater. Den, du skal være mest opmærksom på at undgå, er Sodium lauryl sulfate (SLS), mens Sodium laureth sulfate (SLES) ganske vist er mildere, men stadig problematisk og årsag til hovedbundsproblemer.