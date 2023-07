Stjernemakeupartisten: Lige præcis her skal din blush sidde

Står det til Beyonces makeupartist Sir John, burde vi alle have en hel samling af blush i makeupkittet – de er nemlig intet som en anelse blush, der kan give liv til ansigtet. Hvis den vel at mærke er placeret det rette sted. Sidder den for lavt kan den være med til at tynge ansigtet, og sidder den for højt skaber den et unaturligt look.

Sir Johns egen favorit at arbejde med er cremeblushen, og til Netaporter fortæller han:

"Allerførst kommer jeg en smule cremeblush på min håndryg med en pensel, så jeg bedre kan styre mængden af farve i ansigtet. Derefter beder jeg mine klienter om at smile – der, hvor der er mest fedt på kinderne, er der, hvor du vil lægge din farve. Jeg arbejder den gerne en anelse op mod tindingerne, og den smule der måtte være tilbage på børsten lægger jeg på décolletéen ved kravebenene. Det giver en smule varme og en illusion af, at blodet pumper – og det er sexet."

Der skal ikke meget blush til, og skulle du komme til at lægge for meget blush, er den nem at tone ned igen med en fugtet makeupsvamp som du dupper der, hvor du har lagt din blush.