Ved du, hvad dine urenheder betyder?

Det er almindeligt at være plaget af akne i teenagealderen, men for mange forsvinder den urene hud ikke, selvom de for længst er blevet voksne. Indisk og kinesisk medicin har i årtusinder opdelt ansigtet i forskellige zoner, som eftersigende forklarer, hvilke indre organer og tilstande, der forårsager uren hud. Dette betyder, at kroppens indre sundhed næsten altid er grunden til akneudbrud.

Hvis du registrerer, hvor i ansigtet du slår ud, bliver det lettere at forstå hvorfor – og hvad du kan ændre i din livsstil for at reducere akne.

Vi har talt med Annica Forsgren Kjellman, hudterapeut og co-founder af den internetbaserede hudplejeklinik Skincity.no, som forklarer, hvorfor den urene hud opstår, og hvad du selv kan gøre for at reducere udbruddene.