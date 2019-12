Undersøgelsen foretages af Benjamin Media på vegne af DK Pharma. Vi behandler udelukkende dine personoplysninger med det formål at kunne vurdere, om du matcher Costumes målgruppe samt testens betingelser. Personoplysninger, som afgives i forbindelse med ansøgningen, slettes med det samme efter ansøgningsfristens udløb. Hvis du udvælges som tester, modtager du testproduktet og skal slutteligt besvare et spørgeskema om din oplevelse af det. Såfremt du bliver en af fem udvalgte, skal du desuden møde op på Benjamin Media på Frederiksberg for at få taget et efterbillede. Testproduktet kan ikke ombyttes til kontanter. Du skal være bosiddende i Danmark for at deltage. Ansatte fra Bonnier Publications International AS og personer i deres husstand kan ikke deltage i testen.

Læs mere om vores persondatapolitik på bonnierpublications.com/privatlivspolitik eller kontakt persondata@bonnier.dk, hvis du har spørgsmål.

Når du melder dig som testperson, giver du samtykke til, at dit navn samt dit udsagn om produktet må blive anvendt til markedsføring af produktet. Du giver derudover samtykke til, at billedet, du indsender, vil blive brugt i markedsføringen. Du giver samtidig samtykke til, at dit navn og adresse videregives til annoncøren, DK Pharma, udelukkende til brug for, at de kan sende produktet til dig.