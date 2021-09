8 tegn på, at du er Vægten i stjernetegn

5. Du er meget social

Har du også planer de fleste af ugens dage, er det muligvis, fordi du er Vægt.

”Vægten er et socialt tegn, der elsker at være ude og være omgivet af andre mennesker. Fordi den er udadvendt, får den energi af at være blandt mennesker. Vægten kan nemt virke lidt flakkende, fordi den er et lufttegn, som er meget centreret omkring at have det sjovt samt at være charmerende.”

6. Du er en god og ærlig ven

Der er ingen grund til at lægge fingrene imellem, hvis det står til Vægten.

”Vægten går meget op i, at alle omkring den har det godt. Derfor tager Vægten gerne en kamp op, hvis dens venner bliver uretfærdigt behandlet. Den er ligeledes en god rådgiver – særligt hvad forhold angår – fordi den ser tingene fra flere perspektiver og er meget ærlig. Derfor kommer venner gerne til Vægten, hvis de har brug for et råd. Vægten kan dog også være en hård rådgiver, fordi den altid siger sandheden. Eksempelvis kan den nemt finde på at sige: ”Men har du overvejet, at din kæreste har brug for at være sammen med sine venner frem for dig hele tiden?”, selv når man bare har brug for at blive strøget med hårene.”

7. Du springer over, hvor gærdet er lavest

Hvorfor ikke gøre tingene nemmest muligt? Det vil typisk være tankegangen hos en Vægt.

”Hvis en Vægt eksempelvis skal have et job, bruger den sit netværk frem for at bruge uanede mængder tid på hårdt arbejde. For Vægten handler det om at være kvik, og nogle gange kan man godt charme sig til tingene. Vægten vælger typisk mentalt hårdt arbejde frem for fysisk hårdt arbejde, og hvis den vælger et fysisk håndværk, er der god sandsynlighed for, at det er med smykker eller andre luksusprodukter.”

8. Du hader konflikter

Føler du dig af og til som en anden Robin Hood?

”Vægten er diplomatisk og finder altid en løsning. Den er en rigtig konfliktmægler, og derfor er den også god til at skære igennem, hvis der er ufred til eksempelvis en familiemiddag eller i vennegruppen. Her vil Vægten typisk også sørge for, at alle har det godt og føler sig tilpas, og hvis der er én, der snakker for meget eller styrer samtalen, er den ikke bleg for at sige det til vedkommende. Det er blandt andet også her, Vægtens store sans for retfærdighed kommer til udtryk.”

Er du Vægt, men kan ikke se dig selv i enkelte eller generelt nogen af disse kendetegn, så husk, at du er meget mere end dit stjernetegn – og at der er mange andre ting i horoskopet, der kan spille ind på din personlighed.