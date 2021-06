Kender du en, der er har fødselsdag mellem den 22. juni og 23. juli? Så er vedkommende Krebs i stjernetegn.

Krebsen er et ægte hjemme- og familiemenneske og elsker at bruge tid sammen med dem, han eller hun holder allermest af. Af samme grund er det vigtigt for Krebsen at skabe et hyggeligt hjem, der altid er klar til besøg, ligesom Krebsen elsker at være kreativ og kan bruge mange timer på de hobbyprojekter, der optager personen netop nu.

Kender du en Krebs og vil give vedkommende en fødselsdagsgave, der rammer plet, guider vi herunder til 10 gaver, som vil vække glæde hos de fleste Krebse.

Kender du i stedet en Fisk, kan du finde inspiration til din næste gave til personen her. Husk også at læse dagens horoskop og find dit eget stjernetegn for at finde ud af, hvad stjernerne har at sige om dig.