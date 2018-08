Hvor glad føler du dig i dagligdagen? Det er et svært spørgsmål for mange, og faktisk viste en undersøgelse fra 2015, at kun tre ud af ti personer er glade for deres liv.

Du behøver dog ikke nødvendigvis at spare op til en dyr yogarejse til Indien, for at blive gladere. Måske du blot har brug for et par simple tricks, som er nemme at implementere i en travl hverdag?