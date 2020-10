Hvordan får man taget sig sammen til at gå ned i vandet? Og hvor længe skal man blive der?

“Det bedste råd er meget simpelt: Lad være med at tænke for meget over det og bare gør det. Tag tøjet af, sænk dig langsomt ned i vandet, og fokusér på at trække vejret stille og roligt. Nogle foretrækker et hurtigt dyp, andre at blive der i op mod flere minutter. Bliv der kun, så længe du er tilpas – du kan altid udvide tiden i vandet fra gang til gang.

For at holde vanen ved lige, er det en god idé at gøre det til en social ting. Meld dig ind i en klub, eller lav en fast aftale med dine venner. Man skal have et eller andet incitament, som holder en fast i den gode vane – også når cykelturen føles lang, og det er minusgrader udenfor.”

Og til sidst: Hvorfor vil du anbefale andre at vinterbade?

“Personligt synes jeg, at det er den vildeste kickstarter. En kold dukkert er lidt ligesom et genstarte en computer – du bliver fuldstændig renset og holder fokus på nuet. Det fjerner alt, hvad der minder om vinter-tristesse.

Det sociale spiller selvfølgelig også en rolle. Det er fedt at mødes med de samme mennesker hver morgen året rundt og gennemføre et fælles ritual. Samtidig får man et helt andet forhold til sine omgivelser, når man bruger dem i stedet for at pakke sig væk indenfor. Det er en vild oplevelse at mærke naturen på helt tæt hold hele året rundt.”