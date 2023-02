Lider du af Gymtimidation?

Hvad er 'gymtimidation', og hvad dækker begrebet egentlig over?

Følelsen er velkendt for mange – men nu er der også et ord for det: 'Gymtimidation'. Du kan måske sætte dig ind i dette, for vi er ret mange, der bruger længere tid på at forberede os mentalt på at gå i fitnesscenteret, end vi rent faktisk bruger på at få trænet. For nogen kan det handle om manglende overskud i en presset hverdag, men for andre handler det om en reel frygt for at træde indenfor dørene i fitnesscenteret.

Hvis vi deler ordet op, når vi ind til ordets betydning – 'gym' og 'intimidation'. Ordet handler altså om, at man bliver intimideret af alt det, der medfølger det at gå ind i et fitnesscenter. Årsagen er i manges tilfælde frygten for miljøet og for de fordomme, som man potentielt kan være bange for at blive udsat for, når man træner.

Fitnesscenteret er et rum, der er designet til, at vi bevæger kroppen på en måde, hvorpå vi bliver presset til at udføre bestemte øvelser, der sætter kroppen i en skrøbelig position. Hviler du derfor ikke i at udføre de forskellige positioner, det kræver at træne, foran andre, kan det naturligvis blive svært at komme afsted.

3 råd der kan hjælpe dig med at overvinde din 'gymtimidation':