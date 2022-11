Michelle Kristensen: Kom gennem december uden ekstra kilo

Du er ikke en ond person, hvis du siger nej tak til gløgg og æbleskiver. Det kan hjælpe utroligt meget, hvis du er bevidst om, hvor du ønsker at prioritere dine kalorier. Det kan vi have tendens til at glemme i juletiden, da den er så traditionsbåret.

I slutningen af julen kan det være en god ide at huske på ikke at bruge sig selv som skraldespand. Du behøver ikke at udrydde julekonfekten og de sidste småkager, bare fordi det står fremme. Sidst men ikke mindst er et godt tip at huske på, at mere ikke smager bedre. Det er alligevel altid den første bid, der smager bedst – nyd smagen og prøv at begræns dig selv til det ene stykke.