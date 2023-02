Stalking: Dette skal du vide om emnet, og sådan ved du, om du selv er offer

Hvad er stalking?

Dansk Stalking Center definerer stalking som værende "...en systematisk række af kontaktforsøg og adfærd, som er uønsket og vedvarende". Eksempler på sådanne kontaktforsøg eller adfærd kan være situationer, hvor en anden person gentagende gange møder op på din adresse helt uventet, men det kan også ske uden fysisk kontakt – eksempelvis i form af gentagende og uønskede opkald og beskeder.

For at der kan være tale om stalking, er der tre ting, som skal kunne tjekkes af – kontakten skal være ensidig, gentagende og chikanerende. Der skal altså være tale om en række utryghedsskabende, ubehagelig eller forstyrrende hændelser, og den udsatte person skal ikke gengælde kontakten på nogen måde.

Hvad kan udløse stalking?

Det er svært at være helt konkret i svaret på dette spørgsmål, men det kan alligevel nævnes, at stalking i mange tilfælde udløses i forbindelse med bruddet på et parforhold – triggeren er her følelsen af uretfærdighed, vrede eller ulykkelig forelskelse. Men det kan også udløses af helt andre situationer, som blandt andet bliver skildret i de anbefalinger, du kan finde længere nede i artiklen.

Hvem udsættes for stalking?

I over halvdelen af de stalkingsager, der opstår hvert år, er stalkeren en mand, men det er bestemt ikke uhørt, at en stalker også kan være en kvinde – det viser forskning fra Justitsministeriet. Kigger man på alder, så viser samme forskning, at offer og stalker i det fleste tilfælde er under 40 år.

Er stalking strafbart?

Stalking er en kriminel handling, som kan straffes – og det er faktisk en relativ ny ting. Stalking blev officielt strafbart i januar 2022 efter straffelovens § 242. Hvis du selv er offer for stalking, kan du derfor altid henvende dig til politiet, og hvis du er i tvivl, om du bliver udsat for stalking, vil vi anbefale dig at klikke ind på Dansk Stalking Center, hvor du kan læse meget mere om emnet.

Hvis du gerne vil vide mere om stalking

...så findes der efterhånden en stor håndfuld af både serier og podcasts, som tager emnet om stalking op på forskellig vis. Her forsyner vi dig med fem af vores favoritter, hvor du både kan hører mere om stalking fra ofrenes synspunkt og stalkerens synspunkt.