Pigen de sendte tilbage er en usædvanlig familiehistorie. Den italienske bestsellerforfatter Donatella Di Pietrantonio skriver indtrængende og poetisk om en ung pige, der bliver afleveret med en kuffert og en pose sko hos en familie, hun slet ikke kender. Den eneste forklaring, hun får af de to, hun hidtil har kaldt far og mor, er, at hendes rigtige forældre vil have hende tilbage. Men ingen synes at vente hende i den fremmede familie.

