3 boganbefalinger, vi ikke kan vente med at læse

Bogen, jeg anbefaler alle at læse

Nu lever jeg jo af ord og mit råd til alle, der vil leve af at skrive, er, at læse Joan Didion, for hun er en litterær superstjerne, der kan skrive alt. Hun har både skrevet for magasiner som Vanity Fair og Vogue, skrevet filmmanuskripter (70’er versionen af ’A Star is Born’, ’Tid til kærlighed’ med Michelle Pfeiffer og Robert Redford) og romaner.

Da jeg købt hendes ’The Year of Magical Thinking’ (’Et år med magisk tænkning’) i en lille boghandel i Paris, sagde boghandleren, at man kun måtte læse den, hvis man selv var et godt sted. Den handler nemlig om, hvordan hun kommer gennem det første år efter at have mistet sin mand og er skrevet, så man føler, hvad hun føler.