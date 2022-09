3 perler på Vesterbro, som alle ikke taler om

I starten af juni fik Vesterbro en ny restaurant og vinbar i kælderen på Vesterbrogade 122. Den sæsonbestemte menu og det imponerende vinkort – blandet med den søde service – er med til at give dig en fantastisk oplevelse på Janice. Du kan lade køkkenet bestemme menuen eller vælge a la carte. Man kan ikke andet end at blive imponeret over deres måde at skabe mad på i det lille køkken. Her er både plads til at sidde og mærke viben med et enkelt glas vin eller få hele den kulinariske mad-oplevelse.

Adresse: Janice, Vesterbrogade 122, København V.