3 utraditionelle rengøringshacks du måske ikke kender

Dette trick har også spredt sig på TikTok, og det lyder måske en smule skørt, men det er ikke desto mindre en ret genial løsning på et almindeligt problem – nemlig ridser i trægulvet. Hvem skulle have troet, at en simpel valnød kunne være løsningen?

Tricket går ud på, at du tager en valnød og gnider den over en ridse i dit trægulv. Du vil opleve, at ridsen forsvinder øjeblikkeligt – nærmest ligesom når du visker en blyantsstreg ud med et viskelæder. Valnødder indeholder naturlige blødgørende og brunlige farvestoffer, som har en positiv virkning på ridser i trægulvet – og lad os lige understrege, at du ikke får samme resultat med en mandel eller en hasselnød. Vi taler af erfaring.

Det skal dog lige nævnes, at tricket egner sig bedst til at 'lappe' mindre ridser i gulvet. Vi kan altså ikke garantere, at du får samme resultater, hvis du prøver at 'lappe' store ridser. Men næste gang du opdager en mindre ridse i dit trægulv behøver du ikke bekymre dig – du kan bare finde en valnød frem fra køkkenet og se miraklet udspille sig.