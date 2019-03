4 ting, du aldrig må lyve om til jobsamtalen

En lille, uskyldig løgn kan hurtigt blive til ti, og pludselig befinder du dig i et spind af løgne, der ikke er til at finde hoved eller hale i.

Derfor er det altid en god idé at holde sig til sandheden, og det gælder ikke mindst til jobsamtalen og på dit cv. Dog er der tilnærmelsesvist tradition for at pynte lidt på sandheden i disse situationer, hvor spørgsmål som “Hvad er din største svaghed?” bliver besvaret med “Jeg er for perfektionistisk”, og det står nok ikke til at ændre. Dog er nogle hvide løgne værre end andre, og hvis du har behov for at overdrive en smule, så undgå at gøre det i disse fire tilfælde.