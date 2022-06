5 podcast, der fodrer din indre madnørd

Den nye generation af madanmeldere er kommet for at blive. De har ikke en særlig baggrund inden for mad eller kogekunst, ej heller er de sommelierer eller andet, der giver dem cv’et til at kunne anmelde. Hvorfor er de så blevet så populære? Fordi de er dig.

At læse en af To sultne pigers anmeldelser på deres Instagram-profil af samme navn er som at høre en samtale mellem dig selv og dine veninder. De er cut-throat, men hamrende underholdende – og ofte, når jeg læser deres anmeldelser af spisesteder, jeg selv har besøgt, er det fuldkommen den samme opfattelse, jeg har haft af stedet.

Der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg er kæmpe fan girl af To sultne piger. Og lykken ville ingen ende tage, da de begyndte at udkomme i podcastformat i starten af 2022. Podcasten tager udgangspunkt i mad, men indeholder også alt fra anbefalinger af de bedste solspots i København, til hvordan man spiser et måltid ude for under 250 kroner, og hvor man skal spise, hvis man også vil have et kulturelt indspark. Den eneste ulempe ved podcasten er, at den kommer for sjældent!

Lyt til 'To sultne piger' her.