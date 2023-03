5 podcasts der gør dig klogere på kærligheden

112 for Knuste Hjerter

Et knust hjerte kan have svært ved at hele – men måske det går lidt hurtigere, hvis du lytter til denne podcast. I hvert afsnit snakker vært, Maria Jencel, med en ny gæst, der selv har (eller har haft) et knust hjerte. Samtalerne er ærlige og personlige – og ret ofte super relaterbare. Det er især en god podcast til dig, der selv dealer med hjertesorger.

Lyt til 112 for Knuste Hjerter på 27syv, Podimo og Spotify.