7 anmelderroste bøger til din efterårsferie

I bogen “Det hele handler ikke om dig” giver forfatteren Niels Overgaard en introduktion til de stoiske principper - en antik filosofisk tilgang til et liv med mere mening og ro. Bogen skildrer, hvordan vi i vesten aldrig har haft større velstand, frihed og fred, men at mange alligevel lever et stresset liv med angst og depression. Et af Niels Overgaards råd er, at vi skal huske på, at vi er dødelige og at vores liv ikke er særligt vigtigt i et større, kosmisk perspektiv. Altså er der ingen grund til at stresse over hverdagen!

Læs bogen hvis du er nysgerrig på den stoiske filosofi og søger inspiration til at tage lidt lettere på livet. Du finder selvhjælpsbogen her.