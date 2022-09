7 destinationer der er (endnu) bedre i september

Her er de bedste rejsedestinationer i september måned

September er en perfekt måned at rejse i, og faktisk er det i den måned, hvor vandet er varmest omkring middelhavet. Udover lækkert vejr og varmt badevand, er du også garanteret færre turister, hvilket også betyder mere ro og mere afslapning. Så er du træt af cigaretrøg på stranden, andres grædende børn og lange køer til is-butikkerne, så læs med nedenfor, hvor vi guider dig til de bedste rejsedestinationer i september. For selvom den danske sommer er ovre, er der heldigvis stadig masser af sol og varme at hente på mange destinationer. Vi tør (næsten) godt at garantere rig mulighed for lune, varme og tropiske dage.

