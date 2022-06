8 måltider, du ikke må gå glip af på Roskilde Festival

Flæskestegssandwich

If it ain't broke, don't fix it. Meyers flæskestegssandwich er ligesom en kold fadøl fast inventar på Roskilde Festival. Den velsmurte bolle med et generøst indhold af gris og sprøde æbler er perfekt til at stille sulten – og kombinationen af salt, fedt og knasende flæskesvær ligger især godt i maven dagen derpå. På Instagram-profillen @lillie.meyer kan du desuden blive klogere på resten af Meyers sortiment, hvis du for eksempel pludselig skulle få lyst til en af deres hindbærsnitter til at skylle flæskestegssandwichen ned med.

Klassisk burger

Tatar, fried chicken eller en standard bøf? Racy Copenhagen byder på de lækreste burgere, og især deres fried chicken-burger går som varmt brød – eller i dette tilfælde varme burgerboller. Du finder naturligvis også den klassiske Dixi Burger-bod på Roskilde Festival, hvor du i år også kan nyde et vegetarisk alternativ med den nye grønne Vexi Burger.

Økologisk luksus

I år er Roskilde Festival klar med et helt nyt koncept, Food is now: en restaurant tæt på Orange Scene, hvor du får serveret vegetarisk og 100 procent økologisk mad på porcelænstallerkner fremfor den normale to go-løsning. Food is now er udviklet sammen med restauranten Amass og Birkemosegaard køkken. Maden fremstilles af lokalt dyrkede råvarer, og ud over lækker mad finder du også en dertilhørende vinbar.

Vil du prøve Food is now, kan der bookes bord her. Hele oplevelsen koster 295 kroner og kan bookes fra onsdag 29. juni og frem til lørdag 2. juli.

Vegetarburger

Leder du efter grønne og kødfri alternativer, er udvalget heldigvis stort i år. Generelt har man hos Roskilde Festival haft et ønske om at øge antallet af økologiske boder, ligesom der også er kommet en del vegetariske til som for eksempel Mikuna. Hos Mikuna finder du lækre veganske burgere, der får mundvandet til at løbe – helt uden hjælp af kød.