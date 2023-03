9 nye dokumentarfilm vi glæder os til at se

Inger & det Dårlige Selskab

De er dem, de andre ikke må lege med, som Kim Larsen ville have sagt. Men 80-årige Inger giver ikke desto mindre et hjem og lidt tiltrængt kærlighed til de skæve og utilpassede eksistenser, som hun lader bo i sin store rodebutik af en Villa Villakulla i en lille stationsby et sted i Danmark. Nogle af dem har boet der i årevis, mens andre flakker forbi for en kort bemærkning og er strøget videre før nogen fandt ud af, hvad de overhovedet hed. Misbrug og mentale sygdomme er en vigtig del af historien, men ikke hele historien. For Inger insisterer på, at der er noget godt i alle mennesker, og at det vigtigste er at lære at holde af os selv.