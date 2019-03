Amerikanske Mission Chinese Food er velkendt blandt madører. Og nu behøver du ikke tage til San Fransisco for at opleve det spektakulære madunivers, der udspringer fra det kinesiske køkken. I samarbejde med Mikkeller har Mission Chinese Food nyligt slået dørene op på Vesterbro, hvor indretningen tager udgangspunkt i restaurantkædens berømte drage, der svæver over langbordene. Derudover indeholder restauranten et sjovt og syret miks af kinesisk kulturarv og festlig stemning. Menuen er ikke for sarte sjæle, da den står på atypiske retter, som med garanti vil brænde på tungen.

Adresse: Viktoriagade 11, 1655 København V

Åbningstider: Tirsdag-søndag

Tirsdag-fredag 17-22.30

Lørdag-søndag 17-22.30

Du kan besøge Vesterbro Chinese Foods hjemmeside her.