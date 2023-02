Ægyptisk æstetik på Glyptoteket

Besøg den glemte by Amarna fra oldtidens Ægypten

Oldtidens Ægypten – en tidsalder fyldt med æstetiske særpræg. Faraoer, pyramider, Kleopatra, mumier, mønstre, magi og dyreguder er fænomener vi alle, unge som ældre, kan visualisere for os. En noget mere ukendt del af perioden er byen, Amarna (år 1353-1322 fvt.).

Forhistorien lyder, at da Farao Akhenaten overtager magten, gør han op med de gamle guder og dikterer en ny religion med solguden Atan, som er den eneste tilladte gud for sit folk. Den nye gudsdyrkelse fører til store samfundsændringer, og regentparret bygger en ny storslået by, Amarna. Glyptoteket inviterer indenfor til en særudstilling om denne Armanas storhed og fald. Byen, der blev grundlagt i pomp og pragt, men som eftertiden havde travlt med at få ødelagt efter en enkelt regeringsperiode – og netop byens korte eksistens gør den til guf for nutidens arkæologer.

Afrundingsvis sætter udstillingen fokus på barnekongen Tutankhamon (og fungerer som en slags markering af 100 året for fundet af hans grav i 1922), der som søn af Farao Akhenaten voksede op i byen Amarna. Under Tutankhamons regeringstid besluttes det at vende tilbage til de gamle guder og den tidligere residens – altså et farvel til hans fars Amarna, som blev efterladt og ødelagt.

Udstillingen byder både på fortid i form af fysiske genstande fra den storslåede by, og nutid der gør byen levende gennem tegninger og 3D-video. En virkelig gennemført oplevelse på vidunderlige Glyptoteket, der gør dig klogere på oldtidsmenneskets drømme samt periodens storhed og gennemslagskraft. En udstilling for både hjerne og sjæl.

God fornøjelse.