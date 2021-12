Bog: Udgivelse af ny digtsamling

Amanda Gorman, som hele verden for alvor fik øjnene op for, da hun tilbage i januar reciterede sit digt The Hill We Climb til Joe Bidens indsættelsescermoni, er nu klar med digtsamlingen: Call Us What We Carry. Digtsamlingen indeholder både The Hill We Climb-digtet og en række nye digte, som alle er en tidskapsel, der både er et spejl for samtiden og en besked til eftertiden.

Digtsamlingen udkommer på engelsk nu, men udkommer på dansk i 2022.

'Call Us What We Carry' kan købes fra 7. december. Pris: 189 kroner på Saxo.dk.