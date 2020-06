Alt det vi ikke troede, at vi ville savne ved Roskilde Festival

Lugten af tis, uhumsk mennesker og øl i litervis

Den mur af tung lugt, der rammer en, når man første gang krydser grænsen mellem civiliseret verden og Roskilde Festival, er ikke rar for næseborene. Men samtidigt er den indbegrebet af Roskilde, og i lugten ligger også forventningens glæde med udsigt til fest, koncerter og gode minder, og derfor bliver det faktisk helt trist, at næsen i år skal forskånes for den helt særlige lugt af Roskilde Festival.

At løbe tør for strøm på mobilen

Det kan være noget så stressende, når mobilens hårdtprøvede energiladning dør, og det pludselig ikke er muligt at få fat i vennerne og høre, om de står i C eller L. Men åh hvor er der også noget befriende ved at være et sted, hvor så mange sjove ting sker oveni hinanden, uden at kunne blive kontaktet af nogen. Hvis man skal go with the flow, er det da på Roskilde.

At vågne i et telt med tømmermænd

Munden er tør, luftmadrassen flad og bassen fra nabolejrens højttaler har lydt siden klokken 5 i morges, men ved siden af dig ligger din veninde med lige så mange tømmermænd og lige så meget glimmer i ansigtet som dig. Og selvom du måske i første åndedræg drømmer dig hjem til din nyredte seng, er det faktisk ret fantastisk at ligge side og side og mindes aftenen forinden for derefter sammen at kæmpe sig hen til fællestoiletterne og videre ud på mission 'kanelsnurre fra Meyers'.

At drikke varm pap-hvidvin til overpris

Du kan få meget bedre vine til samme pris i Irma eller den lokale vinhandler som Roskilde Festivals ubekendte hvide drue, der ofte nydes direkte fra kartonens plastiktud. Til gengæld følger en eminent udsigt til og lyd af Orange Scene automatisk med i prisen, og det kan en perfekt afkølet Chablis eller Sauvignion altså sjældent slå.