Alt, du skal lave dette forår

Popsicle er hjemmelavet is på en pind. Men ikke hvilken som helst is. For den umådeligt populære bod i Aarhus, der kort efter åbningen sidste år måtte lukke i et par uger, da efterspørgslen var så høj, er gået all in på gode råvarer.

Her er ingen e-numre eller tilsætningsstoffer, til gengæld er der garanti for frisk fløde, nyplukkede bær og smage som pistacie, tiramisu, hindbær, havtorn, lakrids og chokolade.

Popsicle hos Aarhus Street Food, Ny Banegårdsgade 46.