Skuespiller Dia Jovanovic anbefaler

Anna Gavalda: 'Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque par' ('I Wish Someone Were Waiting for Me Somewhere')

Jeg er kæmpe fan af Anna Gavalda. Jeg har læst hendes værker et par gange nu, ganske enkelt fordi jeg elsker hendes vibe. Hendes arbejde er så fantastisk ubesværet og poetisk på samme tid. Denne bog har jeg dog en særlig tilknytning til – og tro det eller ej, så er det hendes første publikation, som ramte en million kopier. Det er en samling på tolv noveller, og Gavalda tager dig virkelig med på en vidunderlig rejse af forskellige liv – og hvordan ting kan ændre sig på et split sekund.

Delia Owens: 'Where the crawdads sing'

Lige nu er jeg selv i gang med Delia Owens' Where the crawdads sing. Jeg føler, at alle vitterligt læser den for tiden, og jeg var hurtig til selv at hoppe med på trenden. Historien følger to tidslinjer, der overlapper hinanden. Jeg er ikke selv kommet længere end den første tidslinje, men jeg er allerede så forelsket i den, fordi den har lært mig meget omkring amerikansk historie og kultur – et ret så ukendt område for mig, inden jeg begyndte på romanen.