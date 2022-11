Cocktailbaren der giver dig én på opleveren

Husker du den skøre hattemager? Det gør vi! Derfor kunne vi ikke undgå at prøve den drink, der gik under navnet High Tea, som blev serveret i en autentisk tekop, og gav følelsen af at være til "The Mad Hatter's tea party".

Er der nogen i selskabet, som ikke bryder sig om farvestrålende drinks, er det også muligt at få serveret en øl. Vi prøvede en Amber Ale fra det danske bryggeri Kiddush, og den var bestemt også værd at komme igen for.

Stemningen på baren var uformel, og vi blev behandlet som stamgæster, så snart vi trådte ind af døren. Det er ikke sidste gang vi besøger Gaia Cocktails i Sankt Peders Stræde 45 i København.