Ny roman fra Leonora Christina Skov

Da Leonora Christina Skovs autofiktive roman Den, der lever stille udkom i 2018, blev hun hædret med boghandlernes pris, De Gyldne Laurbær, for sin skildring af opvækst, provinsliv og frigørelse. Nu er hun tilbage med opfølgeren, Hvis vi ikke taler om det, som er den faktiske historie om alle årene, der gik forud for hendes forrige fortælling: Om at springe ud som lesbisk og leve med sine forældres fordømmelse, at kæmpe for at slå igennem som forfatter og at finde sin plads i verden.

'Hvis vi ikke taler om det' udkommer 22. april hos Politikens Forlag. 300 kroner.

Stort kærlighedstema

Foråret er for alvor landet, og det fejrer vi hos Costume ved at sende vores nye magasin på gaden.

Denne gang har vi fokus på kærlighed, og du kan blandt andet læse et stort interview med influencer Emili Sindlev og Mads Emil Møller, som fortæller om at blive forelskede ved første blik, om at dele ud af deres forhold på Instagram og om de udfordringer, der kan følge med, når man har to vidt forskellige personligheder.

Læs også vores interviews med en stribe passionerede personer, som elsker deres fag – blandt andet guldsmeden Torben Hardenberg, hvis værker er udstillet på Louvre, og digteren Naiha Khiljee, der har skabt sin egen plads i verden gennem sine ord.

Costume 3 er på gaden 22. april og kan købes hos din nærmeste kiosk eller læses på appen Wype. Du kan også abonnere på Costume og fremover få sendt magasinet direkte til din postkasse for kun 39 kroner per udgave her.

En fortælling om at bryde ud

Fra 21. april til 12. maj løber dokumentarfilmsfestivalen CPH:DOX af stablen, og igen i år kan du glæde dig til en række nye, spændende film, der kaster lys over problematikker eller skildrer menneskeskæbner.

Se blandt andet filmen Skål af Cecilie Debell og Maria Tórgarð, der er en coming of age-historie om unge mennesker, der forsøger at finde frem til deres 'ægte' selv, mens de jonglerer med forventninger fra samfundet, deres forældre og omgangskredsen – blandt andet fortalt gennem Dania, som er vokset op i et lille kristent, konservativt samfund på Færøerne, hvor alle holder øje med hinanden.

CPH:DOX løber af 21. april til 12. maj. Du kan købe billetter til at se film online på streamingplatformen Doxonline.dk her.