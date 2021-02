Med en uge, der står i semi-genåbningens tegn, begynder det så småt at lysne for, at vi kan få følelsen af en nogenlunde normal hverdag inden alt for længe. Indtil da kan du som altid få stillet din kulturelle nyhedstørst med Costume Ajour, der i denne uge byder på alt fra blomsterkunst og hiphop-historie til vandrehistorier og smukke portrætter.

Dokumentar: Historien bag en notorisk rapper

Er du bare det mindste musikinteresseret, har du med garanti hørt om The Notorious B.I.G, der på få år gik fra at være fast inventar på gaden til at herske over hiphoppen, inden han blev myrdet ved et drive by-skyderi. Den vilde historie fortæller den nye Netflix-dokumentar Biggie: I got a story to tell gennem en række interviews med nogle af hans tætteste venner og familie og hidtil gemte optagelser.

Biggie: I got a story to tell kan streames fra 1. marts på Netflix.

Lyd: Genskab din stambar derhjemme

Selvom en del af samfundet endelig kan åbne lidt op, må barer og restauranter stadig holde lukket. Mens vi venter på at kunne komme ud og støtte vores stamsteder, kan du skabe lidt af stemningen derhjemme med I miss my bar – en simpel tjeneste, hvor du med lydeffekter kan sammensætte din egen baggrundsstøj. Du finder også en playliste, der kan fuldende stemningen af en hyggelig bar, som vi kender og savner det.

Stream musik og sammensæt din egen baggrundstøj på Imissmybar.com.

Kunst: Blomstrende hyldest til foråret

Et af de steder, der til gengæld har åbent, er avantgarde-blomterforretningen og galleriet Tableau. Her kan du fra på onsdag opleve udstillingen Cavities, der er skabt af den schweizisk-danske kunstnerduo Putput. De har med en legende tilgang til keramik og blomster skabt en florerende hyldest til foråret. På udstillingen vil der være mulighed for at købe fotografiske tryk.

Cavities kan opleves hos Tableau i Store Kongensgade 50, København K fra onsdag den 3. marts til lørdag den 1. maj.

Podcast: Vandrehistorier som lyd-performance

Gennem de seneste år har vi allesammen fået gået en del flere ture, end vi måske er vant til. Dem kan du gøre lidt mere spændende ved at lytte til vandrepodcasten Gå se gang – en underholdende podcast af gruppen Ømme Lægge med blandt andre supertalentet Emma Sehested Høeg, hvor du bliver du guidet gennem Københavns bydele med små fortællinger om de steder, du passerer.

Lyt til Gå se gang der, hvor du lytter til podcasts.

Instagram: Gribende historier om forskellige kroppe

Om Instagram bidrager til et usundt kropsideal har længe været et diskussionsemne. På Instagram-profilen Bodytalks bliver der gjort op med netop idealer, for her finder du et hav af smukke og ærlige portrætter af anonyme personer og deres nøgne kroppe. Med deres ærlige historier og tanker om krop og seksualitet skaber de en befriende profil, der hylder kroppen lige præcis, som den er.

Find profilen @_bodytalks på Instagram.