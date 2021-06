Serier: Stor Kardashian-reunion

En reality-æra sluttede, da det sidste afsnit af Keeping Up With The Kardashians rullede over skærmen i starten af juni. Men vi er ikke helt færdige med Kardashian-klanen – for du har nu muligheden for at få et gensyn med Kris, Kim, Khloe, Kourtney, Kylie og Scott. I to helt nye reunion-afsnit tager værten Andy Cohen en snak med Kardashian-familien og kigger sammen med dem tilbage på seriens i alt 20 sæsoner og nogle af de største øjeblikke, der har optaget seriens mange fans.

Afsnit 1 og 2 af 'Keeping Up With the Kardashians: The Final Curtain' kan ses på Hayu.