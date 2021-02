Selvom der for tiden er sat en stopper for helt store begivenheder, giver vi dig med Costume Ajour hver mandag et overblik over udvalgte kulturanbefalinger til den kommende uge. I uge 7 kan du se frem til smuk kunst og lækre toner, men også få svære emner ind på livet med stærke fortællinger.

Festival: Lys, kunst og lyd mødes i vintermørket

Dagene bliver lysere, og det gør vinteraftnerne også. Særligt frem til den 27. februar, hvor Copenhagen Light Festival løber af stablen i København. Her kan du for eksempel opleve Andrim Velijis installation Synchronized Symphony under Knippelsbro, hvor dine favoritsange bliver omdannet til en visuel præsentation. Se en oversigt over hele årets program her.

Copenhagen Light Festival 2021, 5.-27. februar, hver dag fra kl. 17-22.30

Film: Tilblivelsen af et feministisk ikon

Gloria Steinem er en ikonisk kvinderettighedsforkæmper, der i en alder af 86 år stadig kæmper for ligestilling. Nu kan du med filmen The Glorias få historien om, hvordan hun gennem sit virke som journalist og aktivist blev en af de mest toneangivende kvinder inden for ligestillingspolitik. Alicia Vikander, Jeanelle Monae og Julianne Moore er på rollelisten, så glæd dig til en række stærke præstationer.

The Glorias er ude nu og kan lejes eller købes på Blockbuster og Viaplay.

Kunst: Tag på en guidet kunsttur i København

Selvom museer og gallerier er lukket et stykke tid endnu, kan du alligevel godt opleve kunst i verdensklasse i Indre By. Her kan du nemlig komme på en guidet kunstrute under navnet Art Walk CPH. Bag initiativet står galleriet Collaboration, og blandt de deltagende gallerier er blandt andre Tableau, Etage Projects og Outpost – alle med udstillinger lavet helt særligt til at blive oplevet fra gaden og vinduerne.

Guiden til Art Walk CPH kan downloades fra Artwalkcph.dk frem til den 1. marts.

Bog: Ærlige fortællinger om spontane aborter

I Danmark ender næsten 25 procent af alle graviditeter i spontane aborter. Det sætter Le Gammeltoft, iværksætter og CEO for mediet Heartbeats, fokus på i sin nye bog Tabet – Fortællinger om at miste sit ufødte barn. Her fortæller hun sammen med blandt andre Liv Winther og Emily Salomon åbent om at miste sit ufødte barn, og hvordan det påvirker en både fysisk og psykisk.

Tabet – Fortællinger om at miste sit ufødte barn af Le Gammeltoft og Marie Nørgaard, Heartbooks. Kan bestilles på heartbeatsagency.dk.

Musik: Opdag nye toner i smukke, digitale omgivelser

Mens vi venter ivrigt på at kunne gå til koncerter, er der heldigvis fantastiske digitale oplevelser for hungrende musikelskere. På YouTube-kanalen Colors optræder et mix af etablerede og upcoming musikere fra hele verden. Stjerner som blandt andre Rosalia, Billie Eilish og for nylig danske Hans Phillip har gæstet kanalen, hvor der hver uge kommer nye optrædener.

Colors Studios kan ses på YouTube og høres på Spotify.

Serier: Rørende skildring af 80'ernes queer-miljø i London

I 1980'erne satte AIDS sit grumme præg på verden – og særligt på LGBTQ+-personers liv. Det giver miniserien It's a sin et rørende indblik i gennem en gruppe unge mennesker, der oplever, hvordan sygdommen vender op og ned på deres hverdag i London uden myndighedernes anerkendelse af den alvorlige situation. En hjerteskærende og ærlig skildring af en uhyggelig tid.

Alle fem afsnit af 'It's a sin' kan streames på HBO Nordic.