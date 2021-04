Nok er butikkerne åbnet, men museerne, teatrene og biograferne må vente lidt endnu, inden de kan slå dørene op for kulturhungrende borgere. Det betyder dog ikke, at kulturlivet ligger øde hen – for i uge 14 er der igen masser af nyheder at se frem til, som du kan opleve hjemme fra din sofa. Vi guider til ugens højdepunkter.

Bøger: Fremmedhadets retorik

"Din smerte bor også i mit hjerte. Smerten er det frø, som blev stilken i min hals, anne." Sådan lyder nogle af stroferne i Blå øje (türkü), som Deniz Kiy i denne uge debuterer med hos forlaget Gyldendal. Digtsamlingen er en fortælling om, hvordan traumer bliver nedarvet gennem generationer, og et opgør mod 'de blå øjnes' blik og fremmedhadets retorik.

Blå øje (türkü) af Deniz Kiy udkommer hos forlaget Gyldendal 9. april. 150 kr.

Streaming: Limboland er tilbage

Løgne, intriger og 20'ernes forvirring er limen i venskabet mellem veninderne Freja (Frederikke Dahl Hansen), Katrine (Emma Sehested Høegh) og Nadja (Angela Bundalovic), som vi i 2020 stiftede bekendtskab med i serien Limboland på Xee. Nu er seriens skaber Rikke Louise Schjødt tilbage med sæson 2 om de lige dele charmerende og frustrerende veninder, og du kan godt glæde dig til et gensyn med limbolandet mellem ungdoms- og voksenliv anno 2021 – fra venskab og forventningspres til eksistentielle kriser og selviscenesættelse.

Limboland sæson 2 har premiere på Xee den 5. april.

Kunst: Kroppen i rummet

Hårdt og tungt, let og skrøbeligt. Kunstneren Tove Storch har sat det som sin mission at undersøge vores forståelse af, hvad skulpturen er, og hvad den kan. Fra torsdag 8. april kan du opleve en række af hendes værker på udstillingen Øjnene i Politikens Forhal, der er holdt i et stramt formsprog og undersøger vores krop og fornemmelsen af den gennem skulpturen og rummet.

Torve Storch: Øjnene kan ses i Politikens Forhal fra 8. april til 12. juni 2021.

Mode: Et opgør med butikskonceptet

"Hele Artikels koncept bygger på fleksibilitet og en kritisk tilgang til produktionen: Alt bliver produceret lokalt i København, og vi har alle leddene inden for armslængde. Vi har fra begyndelsen haft et behov for at være hands on – det føltes forkert at skulle bestille 100 eksemplarer af en trøje hjem fra en fabrik i Kina, når vi endnu ikke vidste, hvordan den ville blive modtaget."

Sådan sagde Gustav og Malthe Risager samt Siri Leijonhufvud i årets første udgave af Costume, hvor de fortalte om deres bæredygtige brand Artikel. Nu har Artikel åbnet et helt nyt butikskoncept på Gammel Kongevej, der har til formål at skabe transparens mellem produktion og salg; for eksempel kan du købe deres funktionelle og æstetiske tøj, men også komme forbi og få repareret styles, som du tidligere har købt i butikken, for at give tøjet en længere levetid.

Besøg Artikel på Gammel Kongevej 37, København V.

Streaming: En poetisk rejse gennem Mumbai

Drøm dig til den summende indiske storby Mumbai med animationsfilmen Bombay Rose, som i denne uge udkommer på Netflix. Gennem en eksplosion af farver og blide toner berører Bombay Rose temaer som barnebrude, fattigdom og død i den nådesløse by, hvor vi bliver hyllet ind i fortællingen om tre personer, hvis skæbner er bundet sammen af én enkelt rød rose. Et smukt stykke billedpoesi, der grundlæggende handler om den svære kærlighed.

Filmen opnåede ved premieren i 2019 store roser fra anmelderne og er blandt andet blevet udvalgt til Toronto International Film Festival og BFI London Film Festival, ligesom den blev udvalgt til at åbne International Critics Week i Venedig.

Bombay Rose har premiere på Netflix 8. april.