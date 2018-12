Costume podcast er i luften

I november aflyste Dolce & Gabbana et stort anlagt modeshow i Shanghai, fordi det italienske modehus var kommet i gevaldig modvind med deres kampagne D&G Loves China. Kampagnen bestod af tre videoer, hvor en kinesisk model forgæves forsøger at spise italiensk mad med spisepinde. Kærligheden var bestemt ikke gengældt, og modehuset havnede i en regulær shitstorm og blev beskyldt for at være racistisk.

I Costumes første podcast, der netop er blevet lanceret, har vi inviteret to gæster i studiet for at diskutere, om sagen er gået så galt, fordi det er et sammenstød mellem to stolte kulturer, og ikke mindst hvordan fremtiden ser ud for det italienske modehus.

Vi håber, at du vil lytte med. Find den i Itunes lige her.