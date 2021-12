Costumes chefredaktør: “Hvorfor skal vi være så perfekte hele tiden?”

Jeg kan ikke lade være med at tænke på mine medstuderende i Cambridge, og hvordan vi alle sammen kæmper med at skrive noget, som er nogenlunde. Min personlige tutor er den internationale bestseller-forfatter Elly Griffith – som jo i sig selv er skrækindjagende.

Samtidig har vi alle i The Fiji WIves Murder Club også en hel del andre problemer at kæmpe med. En af eleverne har brugt en privatdetektiv til at opspore hendes (nu eks!) mands elskerinde, og en anden kæmper med tre børn alene – fordi hendes mands kunst ikke sælger, og han har fået en dyb depression. Hverdagens problematikker gør det absolut ikke lettere at få læst bøgerne på vores alt for lange liste – og da slet ikke hvis de har en søvndyssende effekt.

Jeg føler, at mange af os (mig selv inklusive) stresser for at oprette en form for perfekt facade, hvor man skal have læst alle de rigtige bøger, have en holdning til alting og være woke – samtidig med, at vi også 'blot' er mennesker. Vi vil måske egentlig bare gerne se den Netflix-serie efter arbejde, fordi vi i bund og grund er overloaded med information og fuldstændig exhausted.

Jeg elsker nørder – folk som går i dybden med deres specialeområde. Det er fascinerende, og jeg holder virkelig meget af at lave interviews med mennesker, som kan noget helt særligt. Men jeg tænker, at mange af dem også læser såkaldte 'dårlige' bøger, ser skod TV eller hører Britney Spears en gang imellem, ligesom mig og måske dig? – and thank God for that.

Derfor vil jeg helt vildt gerne høre, hvad nørder I med for tiden? Hvad læser I? Hvad bliver I underholdt af og hvorfor?