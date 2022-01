Costumes podcast-redaktør: “Jeg satte den på – og hørte alle afsnit i træk”

To The Moon, Honey

“Det er syv år siden, jeg fødte min datter. Alligevel elsker jeg stadigvæk at lytte til To The Moon, Honeys efterfødselssamtaler. I hvert afsnit fortæller en kvinde om sin fødsel til enten Liv eller Bea fra To The Moon, Honey og den helt igennem fantastiske jordmoder Tilde Bøgild. For mig handler podcasten rigtigt meget om sammenhold mellem kvinder, fordi den skaber et rum, hvor kvinden, der fortæller sin historie, bliver set og hørt, og som lytter lever jeg med hende. Omsorgen fra Tilde sender varmestråler ud igennem min iPhones højttaler. Det er jo sådan, vi kvinder skal støtte hinanden i alt muligt i det her liv.”

Hør 'To the Moon, Honey' her.

Mit bedste råd

“Der er mange gode ting ved mit job. En af dem er, at jeg hver måned sparrer med vores podcastvært Olivia Nepper Winther om, hvilken kvinde der skal give sit bedste råd videre i vores podcast Mit bedste råd. I det nyeste afsnit fortæller Naima Yasin om at springe ud på dybt vand ved at sige sit job op uden at have et nyt ventende bagefter. Du kan også lytte til tidligere afsnit med blandt andre kloge Sisse Sejr-Nørgaard, der opfordrer til, at du siger nej, hvis der er noget, du ikke har lyst til – uanset hvad omverdenen måtte mene om den sag.”

Hør 'Mit bedste råd' her.